اكلريكي للفجر: لهذا طالبت الكنيسة الأقباط بالصوم يوم الاربع أسبوعيًا طول العام

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





ولعل أبرز ما يميز البصخة المقدسة هوشعار "ثوك تي تي جوم" الذي يتكرر اكثر من 100 مرة في اليوم الواحد من أيام أسبوع الالام، واوضح باسم موريس الحاصل على بكالريوس الكلية الاكليريكية أن أنشودة ثوك تي تي جوم لا تقال كاملة منذ أول أيام البصخة بل تقال على ثلاث مراحل، فتقال اول مرحلة وهي الجزء الصغير منها حتى الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء، وبدء من الساعة الحادية عشر يُضاف فقرة "باسوتير إن اغاثوس" اى "مخلصى الصالح".





وأضاف في تصريحات خاصة أن السبب في ذلك هوأن التشاور لصلب المسيح بدأ من ليلة الأربعاء، فعملية الخلاص بدأت من هذا الوقت؛ لذلك قررت الكنيسة أن يصوم أبناؤها أيام الأربعاء طوال السنة عدا أيام الخماسين لنتذكر أن فى مثل هذا اليوم ذهب الاسخريوطى الى رؤساء الكهنة للتشاور معهم فى تسليم سيده.





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".