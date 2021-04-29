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الاب مرقس وجيه: الكنيسة تمنع التقبيل والسلامات من أربعاء البصخة وحتى عيد القيامة

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


وقال الأب مرقس وجيه، في تصريحات خاصة، إن من ضمن الأمور التي تميز أسبوع الالام، أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تمنع قبلة يهوذا ابتداءً من ليلة الأربعاء، إلى الانتهاء من خدمة قداس سبت الفرح.


وأضاف الأب مرقس، أن السبب خلف ذلك التقليد المتبع داخل الكنيسة هوتذكر "قبلة الخيانة" التى جعلها يهوذا المسلم علامة لتسليم السيد المسيح بحسب ما ورد في النص الانجيلي القائل "أبقبلة تسلم ابن الانسان" (لو22 : 48).


وأوضح أن الكنيسة تحذر من العلاقات التي تعتمد على الرياء، دون المحبة الحقيقية، والقبلات المتبادلة في السلامات بينما تملؤ الكراهية القلوب.  


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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