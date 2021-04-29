لما تختزل الكنيسة جزء من قانون إيمانها في خميس العهد؟

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وبمناسبة احتفالات الكنيسة اليوم بقداس خميس العهد، قال الايبوذياكون كيرستوفر جان، في تصريحات خاصة، إن قداس خميس العهد يشهد اختزال جزء من اجزاء قانون الايمان المسيحي المعروف باسم قانون الايمان النيقاوي القسطنطيني.





وأوضح أن ذلك الاختزال يتمثل في عدم تلاوة جزئية "صلب عنا على عهد بيلاطس البنطى تألم وقبر وقام من بين الأموات .. الى نعم نؤمن بالروح القدس".





وأشار إلى أن السبب في ذلك أنه وإن كانت عملية الفداء قد تمت منذ الف وتسعمائة وثمانية وثمانون سنة تقريبًا، الا أن الكنسة تريد أن تكون فى أجواء أسبوع الآلام، وإلى يوم خميس العهد لم يكن المسيح قد صلب.





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".