المرتل ارسانيوس صليب: صلاة الصلح لا تقال في قداس خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وبمناسبة احتفالات الكنيسة اليوم بقداس خميس العهد، يعتبر قداسه، أقصر قداس في العام بالنسبة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، وذلك لأنه يشهد عدة اختزالات من صلبه.





وقال المرتل ارسانيوس صليب، في تصريحات خاصة، إن أبرز ما يُختزل في قداس خميس العهد، هو صلاة الصلح، وهي عامود أساسي من أعمدة القداس الالهي.





وعن السبب في ذلك قال إن الصلح الذي قام به المسيح في الصليب بين السماء والأرض لم يتم الا بالدم، وهو ما لم يكن قد تم في خميس العهد، لان الدم سال على عود الصليب يوم الجمعة التالي له والمعروف بالجمعة العظيمة.





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".