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تداول 27 سفينة و4504 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة و4504 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة -في بيان اليوم الخميس- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا 687 طنا شملت 10118 طن يوريا و435 طنا داي أمونيوم و3900 طن رمل و1022 طن نترات و134 طن بصل و78 طن بطيخ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41046 طنا، شملت 8536 طن خردة و 2899 طن حديد و 1524 طن خشب زان و 2018 طن زيت طعام و4869 طن قمح و 21000 طن ذرة.

وأضاف البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 678 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس و بنجر و ورق عنب و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( برسيم وريحان وزيتون وبردقوش وينسون) و فاكهة (يوسفي وفراولة وبرتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وإندونيسيا واليونان وسنغافورة وإيطاليا وبنجلاديش وسريلانكا وبلجيكا وهولندا وأمريكا والهند والصين وألمانيا.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 674 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2331 حاوية مكافئة، لافتا إلى وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126 ألفا و230 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101968 طنا.

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