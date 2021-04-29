مرتل كنسي: الكنيسة لا تتلو المجمع في خميس العهد لانه لم يكن هناك قديسين قبل الفداء

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وبمناسبة احتفالات الكنيسة اليوم بقداس خميس العهد، يعتبر قداسه، أقصر قداس في العام بالنسبة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، وذلك لأنه يشهد عدة اختزالات من صلبه.





وقال المرتل ارسانيوس صليب، في تصريحات خاصة، إن أبرز ما يُختزل في قداس خميس العهد، هو المجمع والتراحيم، وهي عامود أساسي من أعمدة القداس الالهي.





وأضاف أن السبب في ذلك هو أن القديسين لم يدخلوا الفردوس الا بعد الفداء، اذلي حدث يوم الجمعة العظيمة، وقد كان اللص أول من دخل مع المسيح إلى الفردوس يوم الجمعة العظيمة، وذلك بعد وعد المسيح له "اليوم تكون معى فى الفردوس".





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".