ما الذي يفعله كهنة الأقباط يوم خميس العهد ليتشبهوا بالمسيح؟

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وبمناسبة احتفالات الكنيسة اليوم بقداس خميس العهد، يعتبر قداسه، أقصر قداس في العام بالنسبة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، وذلك لأنه يشهد عدة اختزالات من صلبه.





ويعتبر من ضمن الأمور التي تُميز احتفالات خميس العهد، إئتذار الكاهن بمئزرة أثناء خدمة اللقان يوم خميس العهد، وعلل الأغنسطس عادل عوض، ذلك في تصريحات خاصة، حيث قال إن ذلك تشبهًا بالسيد المسيح الذى وضع هذا الرسم المقدس.





وأشار إلى أن ذلك يتضح من خلال النص الكتابي: "قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها ثم صب ماء فى مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحهما بالمنشفة التى كان متزرا بها" (يو13 : 4، 5)





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".