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عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الغموض بشأن مستقبل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما خرج من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويرغب محمد عواد في الرحيل عن نادي الزمالك، نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم المشاركة بصفة مستمرة مع القلعة البيضاء.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمد عواد يبحث في الوقت الحالي عن عرض في الخليج، للرحيل عن نادي الزمالك.

وتابع المصدر، أن الشرط الأساسي له هو الحصول على فرصته والمشاركة في التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، من أصل 17 مباراة.

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كارتيرون عواد الزمالك

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