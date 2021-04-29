نجم ريال مدريد يربك حسابات زيدان قبل موقعة تشيلسي

تحوم الشكوك حول جاهزية الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد بمباراة فريقه أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.





وكان ميندي قد تغيب عن مباراة ريال مدريد أول أمس أمام تشيلسي بسبب الإصابة ولا تزال الشكوك تحوم حول موقفه من مباراة الإياب.





وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا اليوم الخميس بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قلق على موقف ميندي لأن اللاعب حتى الان ليس قادر على حضور التدريبات مع الفريق مما يعني انه مشكوك بمشاركته في لقاء الاياب ضد تشيلسي.





وكان ريال مدريد قد تعادل يوم الثلاثاء الماضي أمام تشيلسي بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة الإياب في لندن يوم الأربعاء المقبل.



