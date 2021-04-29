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خريج معهد الدراسات: غدًا صورة الصلبوت تحتفل موقع منتصف الكنائس

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


وتحتفل الكنيسة القبطية غدًا بالجمعة العظيمة، واوضح "جورج فهيم" الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة إن الكنيسة تتعمد في خلال الجمعة العظيمة وضع صورة الصلبوت في منتصف الكنيسة.


وأشار "فيهم" إلى أن السبب في ذلك هو أن الكنيسة تقصد أن تجمع كل الأفكار والأنظار حول صليب المسيح الذى به كان الخلاص للبشرية جمعاء.


وأوضح "فهيم" أن الصليب هوالذى كانت ترمز إليه الحية النحاسية "كما رفع موسى الحية فى البرية هكذا ينبغى أن يرفع ابن الانسان" (يو3 : 14) وذلك إتمامًا لما قاله الرسول بولس "أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا" (غل3 :2).


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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