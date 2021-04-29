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تداول 6100 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (6100) طن بضائع و(432) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (750) طن بضائع و(204) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (5350) طن بضائع و(228) شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان .

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