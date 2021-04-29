غدًا.. الكنائس تزين أيقونات الصلبوت بالورود والرياحين رمزا لبستان جثيماني

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وتحتفل الكنيسة القبطية غدًا بالجمعة العظيمة، واوضح "جورج فهيم" الحاصل على دبلوم معهد الدراسات القبطية، في تصريحات خاصة إن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تقوم بتززين أيقونة الصلبوت غدًا، بالورود والرياحين.





وعن السبب في ذلك، قال "فهيم" إن السيد المسيح تم القبض عليه وهو في بستان جثيمانى، حيث كان يصلي، وتشير الكنيسة إلى البستان بالورود والرياحين.





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".