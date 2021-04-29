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معلومات لا تفوتك عن جزر المالديف

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:02 م
جزر المالديف
جزر المالديف
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جزر المالديف .. توجد العديد من المواقع التي لها أهمية كبرى على خارطة السياحة العالمية، والتي تشغل بال الكثيرين، حيث تمثل الوجهة المفضلة لديهم.

جزر المالديف

وتعتبر جزر المالديف واحدة من أجمل البقاع الساحرة التي تلقى اهتماما كبيراً من قبل السياح على المستوى العالمي، حيث تعد واجهة مميزة لما تحتويه من مناظر ومقومات طبيعية خلابة.

ونقدم لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" أبرز المعلومات والحقائق عن جزر المالديف عقب تصدرها محرك البحث، في السطور التالية:

موقع جزر المالديف

تقع جزر المالديف في قارة آسيا، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 298  كيلو متر مربع، وهي دولة حكمتها بريطانيا 78 عاما على أنها محمية بريطانية، قبل أن تنال استقلالها في عام 1965.

جزر المالديف تابعة للكومنولث

وتعد جزر المالديف إحدى الدول الأعضاء في "الكومنولث" حيث انضمت له عام 1982، ويبلغ عدد سكانها 309 ألف نسمة وعاصمتها ماليه.

مسميات جزر المالديف

وأطلق العرب على جزر المالديف قديما "ذيبة المهل أو محلديب، إلى أن تم تحريفها وأصبحت يطلق عليها الآن المالديف، كما أنها عرفت بأكثر من اسم.

مصطلح جزر المالديف

ويعود مصطلح جزر المالديف إلى تسمية بحارة يمنيين والذي يعني "محل دبيات"، والتي ذكره ابن بطوطة في رحلته الشهيرة ولا يزال هذا الاسم مستخدما على شعارها.

عادات وتقاليد جزر المالديف

وتوجد العديد من التقاليد والعادات المميزة لدى سكان جزر المالديف كما أن بيتوهم مبنية من الخشب، وسعف النخيل، والمواد القابلة للتلف الأخرى، ما جعلها تتلف في ملح ورياح المناخ الاستوائي.
 
دخول الإسلام إلى جزر المالديف

ودخل الإسلام جزر المالديف من خلال مراسيم مكتوبة في لوحات النحاس ابتداء من نهاية القرن الثاني عشر، حيث ذكر الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة، الذي زار جزر المالديف في القرن الـ14 قصة أبو بركات البربري الذي يُعتقد أنه كان مسؤولا عن نشر الإسلام هناك.

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