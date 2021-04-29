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ما هو الطرح الذي تقرأه الكنيسة على مسامع الشعب في أسبوع الالام؟

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


ويتسائل البعض عن مفهوم "الطرح" الذي يقرأه الشمامسة في خلال طقوس ومراسم أسبوع الالام، وعلق على الأمر الاب بولس عزمي، في تصريحات خاصة، حيث قال إن الكنيسة المقدسة تحرص دائما على أن يفهم أبناؤها كل ما يقرأ عليهم من الأقوال الالهية، فتطرح أمام المؤمنين شرحًا مختصرًا وافيًا لكل انجيل يقرأ فى أسبوع البصخة.


وأوضح الأب بولس أن الطرح الذي يُقرأ لا لحن له، أي لا يٌقرأ مُلحنًا مثل الإنجيل، وذلك حتى تصل كل كلمة مقروءة إلى مسامع الشعب.


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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