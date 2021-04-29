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ميمر العبد المملوك.. كلمة سر في أسبوع الالام.. تعرف على قصته

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


وهناك مصطلح في أسبوع الالام، وهو مُطلح "العبد المملوك"، وشرح خلفياته التاريخية الباحث تادرس عبد الملك، من ايبارشية بورسعيد، في تصريحات خاصة حيث قال إنه تاريخيًا وفي أسواق النخاسة التي تعتمد على تجارة الرقيق أو العبيد، كان البشر يباعون ويشترون، من قبل الأسياد الأحرار.


وأضاف أنه كان السيد حرًا فى العبد الذى يشتريه يستعبده الى أن يموت أويطلقه حرا أي يعتقه متى شاء، ولكن الغريب في الأمر أنه كان بعض العبيد بعد العتق يختار أن يُستعبد لدى سيده مرة أخرى، وهذا العبد كان يعتبر مستهينًا بالحرية وعبوديته كان امرًا تلازمه إلى الأبد.


وأوضح أنه في تلك الحقبة التاريخية، وضع رجال الدين، ميمر في أسبوع الالام اسمه ميمر العبد المملوك، أوضحوا من خلاله أن الفرد الخاطئ استهان بالحرية التي كان منعمًا عليه بها مُسبقًا، لكنه أخطئ بملىء رغبته وإرادته ليصبح عبدًا للشيطان، إلا ان المسيح لم ييأس ودفع ثمن حرية البشر على الصليب.


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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