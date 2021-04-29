عزيز: الكنيسة تسجد غدًا 400 سجدة في كل اتجاه لأن الله في كل مكان

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.





وتحتفل الكنيسة القبطية غدًا بالجمعة العظيمة، وتتميز الجمعة العظيمة بقيام المؤمنين بعمل 400 سجدة وهو الطقس المعروف بالـ400 ميطانية، وعلل امين اجتماع الشباب والواعظ الدكتور "جودة عزيز"، من ايبارشية سوهاج، ذلك بأن المؤمنين يتجهون في كل ناحية بالشكر لله من خلال 100 سجدة في كل اتجاه، ليكون حاصل الاتجاهات الاربع 400 ميطانية.





واضاف في تصريحات خاصة:" وذلك لأن الله موجود فى كل مكان، ونحن نسجد له شكرا على محبته، إذ أن كل الآلام التى تحملها كانت بسبب خطايانا ولخلاصنا وباتجاهنا الى كل الجهات نعنى أن ذبيحة الصليب كانت لخلاص العالم كله".





وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.





وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".