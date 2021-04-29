عضو "صحة النواب": جميع إنجازات صندوق تحيا مصر من خارج الموازنة

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن صندوق تحيا مصر يساهم فى إنجازات كثيرة مثل 100مليون صحة، مشيرة إلى أنه تم الإستفادة منه، ويجب تخفيف الضرائب والرسوم من عليه.



وأكدت "عبدالحليم" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن جميع الإنجازات التي تمت من صندوق تحيا مصر هى خارج الموازنة، حيث ساعد فى توفير الجرعات العلاجية لجميع مرضى فيروس سى، كما لعب دورًا أساسيًا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويلعب دورًا أيضًا فى مواجهة الأزمات والكوارث،وذلك للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة.



وأوضحت: انه يجب إعفاء الصندوق من كافة الضرائب،والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من أجهزة ومستلزمات.



وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والذي يقضي بالإعفاء من الضرائب والرسوم.



وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديلات تكمن في زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر، نظرًا لطبيعة صندوق تحيا مصر، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.