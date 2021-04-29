نشرة حوادث الفجر: وزير الداخلية ورئيس هيئة قضايا الدولة يهنئان السيسي بعيد العمال

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.









هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد العمال تلك المناسبة التي نقدر فيها جميعا عمال مصر الأوفياء الذين على سواعدهم الفتية تبنى الدولة المصرية الحديثة والمستقبل الأفضل للبلاد.









أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس ربة منزل سودانية الجنسية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفلتها الرضيعة التي تبلغ من العمر عام ونصف من نافذة شقتها بأكتوبر.









كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل تشكيلًا عصابيًا بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون في استثمارها "خلافًا للحقيقة".









كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من " أحد مسئولي شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، و2 آخرين يعملان بذات الشركة" بأنه عقب توجه إثنين من العاملين "المُبلغين" لفرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة القسم مستقلين سيارة تابعة لجهة عملهم – قيادة سائق تابع للشركة - ولدى دخول السيارة الفرع لتحصيل مبالغ مالية لاذ قائدها بالفرار وبداخلها مبلغ مالي ما يقرب من 12 مليون جنيه، وعثورهم على السيارة - عقب تتبعها بتقنية التتبع- دون قائدها والمبلغ المالي .







