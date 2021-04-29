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في أسبوع الالام.. الكنيسة توصي بقراءة بشائر الانجيل الاربعة

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


وقال الباحث شريف برسوم، في تصريحات خاصة، إن الكنيسة توصي بقراءة الأناجيل الأربعة، فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من أسبوع البصخة، فتقرأ بشائر متى ومرقس ولوقا ويوحنا كل بشارة فى يوم من الأيام.


وأضاف:"ذلك لأن حوادث الآلام كتبت في الأربع بشائر باتفاق عجيب".


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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