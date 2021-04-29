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لما أطلقت الكنيسة على سهرة سبت الفرح لقب "ليلة أبوغالمسيس"؟

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الفترة الحالية بأقدس أيامها على الإطلاق، وهي فترة "أسبوع الالام"، التي تنظم خلالها الكنيسة يوميًا البصخة المُقدسة.


وتحتفل الكنيسة غدًا بسهر سبت الفرح، وقال المرتل امير نصير، في تصريحات خاصة إن الكنيسة أطلقت عليها لقب "ليلة أبو غالمسيس "؛ لأنه فى هذه الليلة يتم قراءة سفر الرؤيا فى الكنيسة، وأول كلمة فى سفر الرؤيا باللغة اليونانية "ابوكلابسيس" ومعناها الرؤية.


وأضاف، في تصريحات خاصة: " أنه تم تم تحريف كلمة أبو كالبسيس الى كلمة "أبوغالمسيس" التى تسمى بها صلاة سهرة سبت الفرح".


وكلمة "بصخة" أو"البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أوالعبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام.


وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أوبمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

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