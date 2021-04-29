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ملخص مسلسل ضل راجل الحلقة 17

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:16 م
مسلسل ضل راجل الحلقة 17
مسلسل ضل راجل الحلقة 17
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مسلسل ضل راجل الحلقة 17 .. اشتعلت المنافسة بين الأعمال الدرامية المقدمة خلال رمضان 2021، حيث بلغت الأحداث ذروتها، وتكشفت غالبية الأمور للمشاهدين.

مسلسل ضل راجل الحلقة 17

وتصدر مسلسل ضل راجل الحلقة 17 تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، عقب انتهاء عرضها يوم أمس، حيث تضمنت العديد من الأحداث المهمة.

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 17

طلب ياسر جلال في بداية مسلسل ضل راجل الحلقة 17 من مديرة المدرسة التي يعمل بها سلفة من اجل دفع المال المطلوب منه للحصول على الفيديو، ليقابل طلبه بالرفض.

طلب أجازة في مسلسل ضل راجل الحلقة 17

إلى جانب ذلك شهدت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 17 طلب "جلال" والد شهد من مديرته أخذ أجازة دون مرتب، للتفرغ لقضية ابنته، ومن أجل أنه لن يستطع الحضور لعمله.

مساومة ياسر جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 17

وأرسل والد غادة شخصاً خلال مسلسل ضل راجل الحلقة 17  يعمل مع دكتور كبير في العظام بألمانيا، يعرض عليه علاج زوجته القعيدة "نرمين الفقى" إلى جانب أموال كثيرة،مقابل التنازل عن قضية شهد ابنته وإغلاقه تماما.

جلال مصر على حقه ضمن مسلسل ضل راجل الحلقة 17

ورفض الفنان ياسر جلال طلب الشخص لتشتعل أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 17 الذي بعث رسالة قوية مفادها، أنه لن يتخلى عن حق ابنته ولن يترك حقه.

اشتعال أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 17

كما شهدت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 17 استعادة محمود عبد المغنى "الضابط" ذكرياته مع زوجته التي قتلت وهى حامل من قبل ملثمين أطلقوا النار عليها وكانوا يستهدفون زوجها الضابط، ليدخل في حالة من البكاء الشديد.

قتل دليل جلال في مسلسل ضل راجل الحلقة 17

واتصل ياسر جلال في نهاية مسلسل ضل راجل الحلقة 17بخميس العترة "البودى جارد" في الموعد الذى اتفقوا عليه، لكنه لم يرد عليه، ما دفعه إلى الذهاب للمكان الذى قابله فيه أول مرة ويسأل عن بيته وعندما يصل يجده مقتولا.

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 17

ويذاع مسلسل "ضل راجل" الذي انتهى صناعه من عرض الحلقة 17 أمس، يوميا طوال شهر رمضان 2021، على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل.

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