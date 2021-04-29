Advertisements

موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 .. تهمة قتل في انتظار ياسر جلال

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:24 م
مسلسل ضل راجل الحلقة 18
مسلسل ضل راجل الحلقة 18
Advertisements

مسلسل ضل راجل الحلقة 18 .. تسارعت أحداث مسلسلات رمضان 2021 مع مرور وعرض الحلقة 17 والتي شهدت فضيحة "شهد" وسط أهالي المنطقة.

موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18

ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 والمقرر عرضها اليوم، حيث تصدرت الحلقة 17 تريند جوجل بعدما اشتعلت الأحداث سخونة وقتل البودي جارد الذي كان لديه فيديو الاعتداء على "شهد".

تفاصيل ما قبل عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18

طلب ياسر جلال قبل عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 من مديرة المدرسة التي يعمل بها سلفة من اجل دفع المال المطلوب منه للحصول على الفيديو، ليقابل طلبه بالرفض.
طلب أجازة قبل عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18

إلى جانب ذلك شهدت الأحداث التي سبقت عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 طلب "جلال" والد شهد من مديرته أخذ أجازة دون مرتب، للتفرغ لقضية ابنته، ومن أجل أنه لن يستطع الحضور لعمله.

مساومة ياسر جلال في قبل الحلقة 18

وأرسل والد غادة شخصاً خلال قبل مسلسل ضل راجل الحلقة 18  يعمل مع دكتور كبير في العظام بألمانيا، يعرض عليه علاج زوجته القعيدة "نرمين الفقى" إلى جانب أموال كثيرة،مقابل التنازل عن قضية شهد ابنته وإغلاقه تماما.

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 18 

ومن المتوقع أن تشهد مسلسل ضل راجل الحلقة 18 وقائع مثيرة، حيث أن ياسر جلال وصل لمقر قتل البودي جارد الذي كان بحوزته فيديو ابنته ليجده مقتولا، وهو ما ينبئ بإمكانية اتهام ياسر جلال بقضية قتل.

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 عبر فضائية الحياة اليوم ، في تمام الـ11:30 مساء، كما يعرض المسلسل الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني يوميا طوال رمضان 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مسلسل ضل راجل الحلقة 18 موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 ملخص مسلسل ضل راجل الحلقة 18 مسلسل ضل راجل الحلقة 18 أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 18

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 22 ساعة

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ ساعة و نصف

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

السيسي يتوقف ليتحدث مع مواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره

منذ ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يربك حسابات زيدان قبل موقعة تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "ضل راجل"

مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 6 والقنوات الناقلة

ياسر جلال يكشف ما حدث لابنته لجيرانه في ضل راجل الحلقة 7

بعد فضيحة "شهد".. موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 8

أحداث وتفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 12

موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 13 والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:22 م

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

04:13 م

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى