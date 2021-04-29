موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 .. تهمة قتل في انتظار ياسر جلال





مسلسل ضل راجل الحلقة 18 .. تسارعت أحداث مسلسلات رمضان 2021 مع مرور وعرض الحلقة 17 والتي شهدت فضيحة "شهد" وسط أهالي المنطقة.





موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18





ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 والمقرر عرضها اليوم، حيث تصدرت الحلقة 17 تريند جوجل بعدما اشتعلت الأحداث سخونة وقتل البودي جارد الذي كان لديه فيديو الاعتداء على "شهد".





تفاصيل ما قبل عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18





طلب ياسر جلال قبل عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 من مديرة المدرسة التي يعمل بها سلفة من اجل دفع المال المطلوب منه للحصول على الفيديو، ليقابل طلبه بالرفض.

طلب أجازة قبل عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18





إلى جانب ذلك شهدت الأحداث التي سبقت عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 طلب "جلال" والد شهد من مديرته أخذ أجازة دون مرتب، للتفرغ لقضية ابنته، ومن أجل أنه لن يستطع الحضور لعمله.





مساومة ياسر جلال في قبل الحلقة 18





وأرسل والد غادة شخصاً خلال قبل مسلسل ضل راجل الحلقة 18 يعمل مع دكتور كبير في العظام بألمانيا، يعرض عليه علاج زوجته القعيدة "نرمين الفقى" إلى جانب أموال كثيرة،مقابل التنازل عن قضية شهد ابنته وإغلاقه تماما.





أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 18





ومن المتوقع أن تشهد مسلسل ضل راجل الحلقة 18 وقائع مثيرة، حيث أن ياسر جلال وصل لمقر قتل البودي جارد الذي كان بحوزته فيديو ابنته ليجده مقتولا، وهو ما ينبئ بإمكانية اتهام ياسر جلال بقضية قتل.





مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل ضل راجل الحلقة 18 عبر فضائية الحياة اليوم ، في تمام الـ11:30 مساء، كما يعرض المسلسل الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني يوميا طوال رمضان 2021.



