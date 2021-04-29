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انتهاء موسم نجم ساوثهامبتون بسبب الإصابة

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون، إن داني إنجز لن يشارك في المباريات القليلة المقبلة، بعد إصابته في الفخذ، وقد يغيب عن اللقاءات المتبقية في الموسم.

وغادر إنجز، هداف ساوثهامبتون برصيد 10 أهداف هذا الموسم، الملعب في الشوط الثاني خلال الخسارة 2-1 أمام توتنهام، الأسبوع الماضي، وقال هازنهاتل إنه لم يتدرب هذا الأسبوع.

وأبلغ المدرب النمساوي مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري غدا الجمعة "سيغيب إنجز و(رايان) برتراند و(أوريول) روميو".

وتابع "إصابة إنجز ليست سيئة مثلما بدت في البداية، لا أدري إن كان سيعود في المباريات المتبقية (من الموسم)، أمامنا 5 لقاءات في أسبوعين ولذلك نحن بحاجة إلى كل لاعب".

وأضاف "روميو عاد إلى الملعب لكنه لم يتدرب مع بقية المجموعة، انضم مايكل أوبافيمي إلى المران مجددا ولا توجد مشاكل حتى الآن لكنه غير مستعد".

وكان ساوثامبتون في المراكز الأربعة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول لكنه تراجع بسرعة في الترتيب بعد حصوله على عشر نقاط فقط في 2021.

ويحتل النادي المركز 15، بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط، لكن تتبقى له مباراة إضافية.

وقال هازنهتل "الهدف واضح وهو الحصول على عدد أفضل من النقاط لأن الأداء في الآونة الأخيرة ليس مثل الذي قدمناه في النصف الأول من الموسم".

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