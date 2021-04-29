عضو الأهلي يوجه طلبا إلى اتحاد الكرة

وجه العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، طلبا عاجلا إلى اتحاد الكرة المصري بشأن مستقبل الكرة.





وقال العامري فاروق عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم، إنه لابد أن يكون هناك طموح في كيفية ماذا سنفعل في كأس العالم، وليس كيفية التأهل للبكولة.





وأضاف نائب رئيس النادي الأهلي، أنه لابد من وجود خطه للجيال المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات.





وتابع:" الدولة تحلم وتنفذ وبتتحرك على ملفات غير متوقعة، لابد ان يكون هناك نفس الفكر في الرياضة المصرية".





وواصل:" لابد من وجود قوائم مالية مواحده لمعرفة حجم الموارد المالية في الكرة المصرية".



