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الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يستقبل الأمير عبدالعزيز الفيصل

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
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استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في العاصمة أبو ظبي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

 

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، بحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجوانب الرياضية والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها.

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الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الامير عبد العزيز بن فيصل

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