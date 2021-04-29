Advertisements

بالصور.. متعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان من تصميمهم

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أهدى عدد من المتعافين من الإدمان، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فانوس رمضان، حيث قاموا بتصميمه خصيصا للوزيرة داخل ورش التدريب بمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة بورسعيد، ضمن  المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل المركز، وذلك تقديرا لدعم الوزيرة  لهم  والحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.
 
وحرص أحد المتعافين بمركز العزيمة  لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق ببورسعيد والذى تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرا ضمن ‪3‬ مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى على تسليم الوزيرة فانوس رمضان نيابة عن زملاؤه المتعافين، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووجهت الوزيرة الشكر لهم، كما حثت الوزيرة من أتموا البرنامج العلاجي بالاستمرار في الاستفادة من برامج الدعم النفسي والتأهيل وبرامج التدريب على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل مع توفير كافة سبل الدعم لهم.
 
كما وجهت نيفين القباج  أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.
 
ويعد مركز  العزيمة ببور فؤاد أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة، شمال سيناء" وتم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضى الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ"‪80‬" سريرا ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة ‪6‬ آلاف سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي كما يضم المركز  "صالة جيم وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية".
 
جدير بالذكر أن مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد هو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذي تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات "بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح"، لخدمة ما يقرب من ‪35‬ ألف مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن متعافون من الادمان فانوس رمضان التضامن

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ ساعة و 17 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يتوقف ليتحدث مع مواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره

منذ ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

نجم ريال مدريد يربك حسابات زيدان قبل موقعة تشيلسي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ أقل من ساعتين

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:22 م

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

04:13 م

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى