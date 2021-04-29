ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ29 من أبريل 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس المتوقعة





وأعلنت "الأرصاد" عن توقعاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 وحتى الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر مايو 2021.

بيان الأرصاد الجوية بشأن الطقس ودرجات الحرارة





وقالت الأرصاد في بيانها، إن حالة الطقس بدءاً من اليوم ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا.

طقس الـ5 أيام المقبلة في جمهورية مصر العربية





وأشارت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقع غداً الجمعة 30 أبريل2021

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس يوم غد الجمعة، المخوافق الـ29 من أبريل 2021، نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

حالة الطقس يوم السبت الأول من مايو 2021

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن حالة الطقس يوم السبت المقبل، ستشهد نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

طقس الأحد المقبل

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الأحد المقبل الموافق 2 مايو 2021، فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد نشاطاً للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين 3 مايو 2021

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس الاثنين المقبل الموافق 3 مايو 2021، نشاطاً للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس يوم الثلاثاء، 4 مايو 2021

وتوقعت "الأرصاد" أن تنشط الرياح في بعض الأحيان، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.



