بعد ظهوره في الاختيار2.. من هو المقدم محمد حبشي شهيد حادث الواحات الإرهابي؟

عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، قصة استشهاد المقدم محمد وحيد حبشي ضابط الأمن الوطني، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية.



وترصد "الفجر"في السطور التالية إبرز المعلومات حوله:



1_الشهيد المقدم محمد حبشي، من أبناء مدينة المنيا، ولد في أسرة تنتمى إلى وزارة الداخلية، هو الابن الأكبر لوالده اللواء وحيد حبشى نائب مدير أمن السويس الأسبق.



2_الشهيد البطل متزوج ولديه طفلان، هما جودى وأحمد.





3_تخرج من كلية الشرطة وعمل معاون مباحث قسم شرطة المنيا، ثم انتقل للعمل بوحدة مباحث مركز المنيا وآخر محطاته كانت جهاز الأمن الوطنى في القاهرة، وترقى إلى رتبة مقدم.



4_استشهد عند نزوله ضمن المأمورية التى استهدفت بؤرة إرهابية في منطقة الواحات ووقعت بينهم اشتباكات، اسفرت عن استشهاد ١٦ من رجال الشرطة.



الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي وإياد نصار وأحمد سعيد عبد الغني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وسامح الصريطي من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي

