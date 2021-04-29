الطفلة ريم عبدالقادر بصحبة أمينة خليل في أحد ظهور لها

نشرت الطفلة ريم عبد القادر صورة لها من كواليس مسلسل خلي بالك من زيزي، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ريم مع الفنانة أمينة خليل، وعلقت: "تفكروا زيزي هتساعد تيتو.. بحبك يا زيزي".





بدأت احداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل “خلى بالك من زيزى”، بمناقشة حادة بين هشام عسل “علي قاسم” وأخوه ياسر بسبب طلاقه من زيزي ودفع المؤخر دون معرفته.





تتابعت الأحداث بزيارة مراد “محمد ممدوح” لصديقه الطبيب النفسي لإخباره ما حدث من زيزى أمس.





وفى نفس السياق بدأ علي قاسم بتحضير منزله للزواج من صديقته ياسمين بعد طلاق زيزى.





انتهت احداث الحلقة بزيارة زيزى للطبيب النفسي لأنها تحتاج للمساعدة في حل الأزمات التي تقع فيها، وخلال الجلسة الأولى انهارت زيزي في البكاء لتذكرها فترة طفولتها المؤلمة.





مسلسل خلي بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر في الساعة التاسعة والنصفمساءً ، كما يعرض على ومنصة SHAHID.





قصة مسلسل خلي بالك من زيزي





يناقش مسلسل خلى بالك من زيزي، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهي فتاه تعاني من مشاكل زوجيه وتقع في عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها، خلال 15 حلقة فقط في سياق درامى مشوق .





أبطال مسلسل خلى بالك من زيزي





مسلسل خلى بالك من زيزي بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، تأليف ورشة سرد، إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.



