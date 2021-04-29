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مواعيد مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم
الخميس 29/أبريل/2021 - 06:31 م
علي نبوي
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم.
وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي :-
وادي دجلة * الأهلي ١٨ مايو (ستاد السلام)
الأهلي * سيراميكا كليوباترا ٢٥ مايو (ستاد السلام)
المقاولون العرب * الأهلي ٢٢ يونيو (ستاد بتروسبورت)
الأهلي * بيراميدز ٥ يوليو (ستاد السلام)
الأهلي * طلائع الجيش ١ يوليو
سموحة * الأهلي ١٠ أغسطس (ستاد الإسكندرية)
أسوان * الأهلي ١٤ أغسطس (ستاد أسوان)
مصر المقاصة * الأهلي ١٧ أغسطس (ستاد الجيش بالسويس)
الأهلي * الإسماعيلي ٢١ أغسطس (ستاد الإسكندرية)
الأهلي * إنبي ٢٤ أغسطس (ستاد السلام)
الإنتاج الحربي * الأهلي ٢٨ أغسطس (ستاد السلام)
الأهلي * البنك الأهلي ١٠ سبتمبر (ستاد السلام)
طلائع الجيش * الأهلي ١٣ سبتمبر (ستاد الجيش بالسويس)
الأهلي * المصري أحد يومي ٢١-٢٢ سبتمبر (ستاد الإسكندرية)
الجونة * الأهلي أحد يومي ٢٥-٢٦ سبتمبر (ستاد خالد بشارة)
الأهلي * أسوان أحد يومي ٢٩-٣٠ سبتمبر (ستاد السلام)
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