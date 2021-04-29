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مواعيد مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:31 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي :-

وادي دجلة * الأهلي ١٨ مايو (ستاد السلام)

الأهلي * سيراميكا كليوباترا ٢٥ مايو (ستاد السلام) 

المقاولون العرب * الأهلي ٢٢ يونيو (ستاد بتروسبورت)

الأهلي * بيراميدز ٥ يوليو (ستاد السلام)

الأهلي * طلائع الجيش ١ يوليو 

سموحة * الأهلي ١٠ أغسطس (ستاد الإسكندرية)

أسوان * الأهلي ١٤ أغسطس (ستاد أسوان) 

مصر المقاصة * الأهلي ١٧ أغسطس (ستاد الجيش بالسويس)

الأهلي * الإسماعيلي ٢١ أغسطس (ستاد الإسكندرية)

الأهلي * إنبي ٢٤ أغسطس (ستاد السلام)

الإنتاج الحربي * الأهلي ٢٨ أغسطس (ستاد السلام)

الأهلي * البنك الأهلي ١٠ سبتمبر (ستاد السلام)

طلائع الجيش * الأهلي ١٣ سبتمبر (ستاد الجيش بالسويس)

الأهلي * المصري أحد يومي ٢١-٢٢ سبتمبر (ستاد الإسكندرية)

الجونة * الأهلي أحد يومي ٢٥-٢٦ سبتمبر (ستاد خالد بشارة)

الأهلي * أسوان أحد يومي ٢٩-٣٠ سبتمبر (ستاد السلام)

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مواعيد مباريات الاهلي في الدوري الاهلي

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