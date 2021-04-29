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"يويفا" ينضم إلى حملة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:00 م
يويفا
يويفا
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، انضمامه إلى حملة لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي تضامناً مع مؤسسات رياضية أخرى ضد الإساءات عبر الإنترنت.

وقال "يويفا" إنه "سينضم للمقاطعة مطلع الأسبوع وسيلتزم الصمت دون نشر أي شيء عبر منصاته على الإنترنت بدءاً من غد الجمعة".

وأضاف رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين، أن الإجراء كان مطلوباً بعد تزايد الهجوم والكراهية عبر الإنترنت تجاه اللاعبين والمرتبطين بالرياضة.

وتابع في بيان "حدثت إساءات في الملعب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ليس مقبولاً ونحتاج لإيقافه بمساعدة الجماهير والسلطات التشريعية ومنصات التواصل الاجتماعي الكبرى".

وواصل "السماح بانتشار ثقافة الكراهية والإفلات من العقاب خطير جداً ليس فقط في كرة القدم بل في المجتمع كله ولدينا ما يكفي من الجبناء المختبئين دون كشف هوياتهم لنشر أفكار مؤذية".

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