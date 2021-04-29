مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16..فراج يحضر فستان محجبات لمنى زكي





مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 .. تقدم النجمة منى زكي أداءً كبيراً في العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته، والمعروض وال شهر رمضان 2021، عبر عدة فضائيات.





مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16





وتصدر مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث تضمن العديد من الأحداث القوية، وظهرت النجمة منى زكي وهي تبكي بشدة وبأداء فني كبير.





تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16





وبدأ مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 ببكاء "هنا" بعدما قابلت ابنها لأول مرة عقب إحضار "مؤنس" محمد فراج له، وظلت تتحدث مع طفلها بكلمات أبكت بها "مؤنس" وزوجته "سارة".

كتب كتاب منى زكي في الحلقة 16





واصطحبت منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 طفلها، لغرفته ثم طرق مؤنس الباب، وأحضر لها فستان محجبات حتى ترتديه وقت كتب الكتاب، وهو الأمر الذى استغربت منه وسألته هل يجب عليها أن تكون محجبة، ليخبرها بأنهما سيكونان فى المركز الإسلامى وهذا سيكون لائقا أكثر.





هنا ترتدي الحجاب في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16





وأقنع "مؤنس" منى زكي بارتداء الحجاب بكلماته المؤثرة عن فضل المولى عز وجل وكرمه في إرجاع ابنها لها، لترتدي الفستان الخاص بالمحجبات.

طلب منى زكي في الحلقة 16





ووافق محمد ممدوح على طلب منى زكي ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 بمقابلتها "زى" آدم الشرقاوى للمرة الأخيرة، ولكن أصر على وجوده بجوارهما بنفس الكافيه.





زواج هنا من مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16





وأخبرت "منى زكي "زى" بأنها ستتزوج من "مؤنس" وهو الأمر الذى كان رفضه رفضا بتا وحاول إقناعها بعدم الزواج منه ولكنها أخبرته بأنه لن تعود إلى حازم بسبب أنها لو سامحته سيدوس على كرامتها أكثر فيما بعد، لتشتعل أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 .





مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 وكتب كتاب منى زكي





وطالبت منى زكي جضور "زي" كتب كتابها في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 لكنه رفض ذلك لأنهما شخصان لا يطيقان بعضهما.





أحداث مسلسل لعبة نيوتن





يُذكر أن مسلسل لعبة نيوتن الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، تدور أحداثه حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.







