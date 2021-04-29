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مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بات الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، بعد عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن فرجاني ساسي، عقد جلسة خاصة مع مسئولي بيراميـدز للحديث حول إمكانية الإنضمام لصفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف صادق :" فرجاني ساسي لديه عرضاً جاداً من بيراميدز بالإضافة إلى امتلاكه عرضاً آخر من نادي الدحيل القطري".

واختتم :" ساسي لن يبقى في نادي الزمالك ، رغم الأنباء التي تتردد مؤخراً حول ارتباط اللاعب بعلاقة وطيدة مع جمهور الفريق ، واللاعب اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن القلعة البيضاء".

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