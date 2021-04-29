الكشف عن مدرب يوفنتوس المقبل

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس الإيطالي استقر على رحيل المدير الفني للفريق الإيطالي أندريا بيرلو من منصبه وذلك في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.





وأفاد موقع سبورت ميدياست العالمي بأن يوفنتوس قرر بالفعل طرد بيرلو من وظيفته كمدير فني للفريق حتى إذا فاز بلقب كأس إيطاليا وضمن مركزا مؤهلا لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكد الموقع العالمي أن يوفنتوس استقر على عودة ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق للفريق ليقود البيانكونيري مجددًا بداية من الموسم المقبل.





وعلى جانب آخر، كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالي ة أن أليجري يرغب فيإحداث ثورة في الفريق والتي حُرم منها قبل عامين وذلك إذا قرر قبول المهمة والعودة إلى السيدة العجوز.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن بيرلو يواجه خطر الرحيل حال خسارة يوفنتوس على يد أودينيزي في المباراة المقبلة في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يواجه خطر الفشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 66 نقطة بالتساوي مع نابولي وميلان.



