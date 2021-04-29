الأهلي يُجهز خطة جديدة لضم صفقة الساحر

دخل الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي، حسابات القلعة الحمراء من جديد للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واتفق جهاز الكرة بالنادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على خطوة التعاقد مع جاستون سيرينو، ولكن وفقا لشروط القلعة الحمراء.





وكانت إدارة صن داونز قد حددت شروطًا تعجيزية في الفترة الماضية لبيع جاستون سيرينو إلى القلعة الحمراء، في أكثر من مناسبة.





ويرفض مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع جاستون سيرينو بقيمة 4 ملايين دولار كما حددت إدارة صن داونز.





ومن المقرر أن يدخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع نادي صن داونز، في الفترة المقبلة، لبحث المطالب المالية الآخيرة للفريق الجنوب أفريقي.





ويضع الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني جاستون سيرينو على رأس المرشحين من أجل تدعيم مركز الجناح وتحت رأس الحربة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



