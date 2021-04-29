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جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم مطلع العام المقبل 2022 بقطر.

مباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

ووقع المنتخب المصري الأول لكرة القدم والذي يقوده المدرب المحلي حسام البدري، في المجموعة السادسة رفقة منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويحتاج المنتخب المصري لتصدر ترتيب المجموعة السادسة للتأهل إلى خوض مباراة فاصلة مع أحد متصدري المجموعات العشرة الأخرى من أجل الصعود إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويستقبل المنتخب المصري ضيفه منتخب انجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 من شهر يونيو يونيو 2021.

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا أمام المنتخب الجابوني ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، أحد أيام
11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

ويستضيف منتخب الفراعنة شقيقة منتخب ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، أحد أيام
1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

وفي الجولة الرابعة يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا أمام ليبيا أحد أيام، 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021، ليرحل بعدها أبناء حسام البدري لمواجهة المنتخب الانجولي أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

وأخيرا يستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم، في الجولة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبل بقطر، منتخب الجابون أحد أيام
10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

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مونديال قطر منتخب مصر مصر توجو انجولا البدري

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