إحمرار العين وتأثر السمع.. "العليا للفيروسات" تعلن أعراض صادمة لكورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك تغير في أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، موضحة أن أول علامة للإصابة خلال الموجتين السابقتين كانت ارتفاع الحرارة.





وأشارت "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن ارتفاع الحرارة لم تعد أساسية، ومن ثم هناك أشخاص نجتمع معهم ونفاجأ في اليوم التالي أنهم أصيبوا بفيروس كورونا رغم أن حرارتهم لم تكن مرتفعة.



