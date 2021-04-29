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إحمرار العين وتأثر السمع.. "العليا للفيروسات" تعلن أعراض صادمة لكورونا (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك تغير في أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، موضحة أن أول علامة للإصابة خلال الموجتين السابقتين كانت ارتفاع الحرارة.

وأشارت "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن ارتفاع الحرارة لم تعد أساسية، ومن ثم هناك أشخاص نجتمع معهم ونفاجأ في اليوم التالي أنهم أصيبوا بفيروس كورونا رغم أن حرارتهم لم تكن مرتفعة.

وأضافت، أن من أعراض الإصابة بالعدوى في الموجة الثالثة إحمرار العين، تأثر حاسة السمع، ألم في الحلق، همدان في الجسم، منوهة بأن من يشعر بأي عرض غير معتاد عليه التوجه للطبيب للفحص.

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الكلمات المفتاحية

تاثر السمع بوابة الفجر اللجنة العليا للفيروسات الفجر احمرار العين

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