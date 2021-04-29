



أذان أذان المغرب في 17 رمضان .. يبحث الكثيرون طوال شهر رمضان المبارك، عن عدة أمور تتعلق بمواعيد الإفطار والآذان، وأبرزها الأدعية والمواقيت.





موعد أذان المغرب في 17 رمضان





ويزداد البحث عن أذان المغرب في 17 رمضان 2021، والذي يوافق الخميس 29 أبريل 2021 بالتوقيت الميلادي.





ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية، أذان المغرب في 17 رمضان في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في 17 رمضان بمحافظة القاهرة





6:31





موعد أذان المغرب في 17 رمضان بمحافظة الإسماعيلية





6:28





موعد أذان المغرب في 17 رمضان بمحافظة بورسعيد





6:29





موعد أذان المغرب في 17 رمضان 2021 بجنوب سيناء





6:18





موعد أذان المغرب في 17 رمضان 2021 في أسوان





6:16





موعد أذان المغرب في 17 رمضان 2021 بمحافظة الإسكندرية





6:38





أفضل الأدعية خلال شهر رمضان





"اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك".

"اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً".



