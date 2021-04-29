رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. ويلتقي رجال القوات المسلحة

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الخميس، عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.





وكما تفقد، مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على حالة الاستقرار التي أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة.





وعقد لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يبذلونه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن، وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.





وأدار حواراً مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن، كما قام بتكريم المتميزين تقديراً لتفانيهم فى أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشمال سيناء.





كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التي تم إنشائها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمع سكنى عمراني متكامل الخدمات والمرافق ، وقام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد والتقى ببعض الأهالي والمواطنين في شوارع مدينة الشيخ زويد الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة لعودة الأمن والأمان بكل أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام بالمستشفى الذى أنشى بأحدث النظم العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالي مدن وقرى شمال سيناء.



