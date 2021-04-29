شاهد.. طارق العريان ينشر صور لـ أبنائه بصحبه فهد

نشر المخرج طارق العريان صورة لأبنائه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









وظهر أبناء طارق العريان في الصورة ومن خلفهم فهد، حيث نالت الصورة علي إعجاب كثير من متابعيه.









يذكر أن كشف محمد فهمي محامي الفنانة أصالة نصري عن مفاجآت في قضية طلاقها من المخرج طارق العريان، بعد أزمة أول صورة له مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان.









وقال محمد فهمي لبرنامج ET بالعربي إن الطلاق وقع في 15 ديسمبر 2019، ولكن تم توثيق الطلاق رسميا في 20 ديسمبر 2020 ، مشيرا إلى أن انفصال أصالة عن طارق العريان رسميًا تم منذ بضعة ايام فقط.









وأضاف محمد فهمي أن سبب تأخير إجراءات الطلاق هو عدم رد طارق العريان عليه وعدم قدرته للوصول إليه، قائلا :" مرة يرد عليا وعشرة لا".



