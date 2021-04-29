دعاء اليوم السابع عشر من رمضان.. اللهم زينا بزينة الإيمان





دعاء اليوم السابع عشر من رمضان.. تمر أيام شهر رمضان الطيب المبارك بسرعة كبيرة، على لوب المؤمنين من يشعرون بحلاوة أيامه وفضله الكبير وكنوز الرحمة والمغفرة المليئة به.





دعاء اليوم السابع عشر من رمضان





ويبحث الكثيرون عن دعاء اليوم السابع عشر من رمضان ولاسيما بعدما اعتداوا على البحث بشكل يومي على أبرز الأدعية خلال الشهر المبارك، تضرعاً إلى المولى عز وجل آملين في تقبل دعائهم.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية دعاء اليوم السابع عشر من رمضان في السطور التالية:





اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ، اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.





أدعية مستحبة في رمضان 2021





اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً.





اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ.





اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت.



