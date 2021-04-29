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هل دخلت سلالة كورونا الهندية مصر؟.. اللجنة العليا للفيروسات تجيب (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن معرفة هل دخلت سلالة كورونا الهندية المتحورة إلى مصر، أم لا أمر صعب معرفته.

وأشارت "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن تحديد وجود السلالة الهندية في مصر يتطلب تحليلات جينية، وهو ما يستغرق وقت، فضلا عن ضرورة وجود عدد كافي من الحالات.

وأرجعت سبب سرعة انتشار فيروس كورونا إلى تحور الفيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك تزايد من المواطنين على تسجيل بياناتهم للحصول على القاح.

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