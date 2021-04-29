الصور الأولى للشاب المقتول على يد 3 أشخاص بسبب تليفون في الوراق

حصلت بوابة "الفجر"، على أول صور للمجني عليه ويدعى "عبد الكريم" بعد قتله على يد ٣ أشخاص بسبب سرقة هاتف محمول بالوراق.





وكشفت تحقيقات النيابة بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب يدعى "عبد الكريم " يبلغ من العمر ٣٦ عامًا، على يد ٣ أشخاص يدعو (أحمد علتابي، وسيد علتابي، وسمر محمود)، بسبب سرقة هاتف محمول من الضحية بالوراق





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.





تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين ٣ أشخاص مع المجني عليه.





وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الأشخاص على الطرف الثاني بسلاح أبيض فأردياه قتيلا في الحال.



