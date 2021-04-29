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مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:19 م
مسلسل كوفيد 25 الحلقة الثانية
مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية
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مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية.. يترقب الكثيرون من عشاق النجم الكبير يوسف الشريف عرض ثاني حلقات مسلسله الذي انضم إلى الأعمال الدرامية من يوم أمس.

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية

ويترقب الكثيرون عرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية من أجل معرفة التفاصيل الجديدة بعدما اكتشف يوسف الشريف الفيروس الذي يهدد البشرية.

مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية

وانطلقت أولى حلقات مسلسل "كوفيد 25" يوم أمس الأربعاء، وسط حالة ترقب من المتابعين والجمهور المحب لما يقدمه يوسف الشريف من اعمال مختلفة ومميزة.

ونرصد لكم عبر "بوابة الفجر الإلكترونية" مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية في السطور التالية:

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" الحلقة الثانية اليوم

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25" في الأيام المتبقية من رمضان على قناة  ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.
 
أبطال مسلسل "كوفيد 25"

يقوم ببطولة مسلسل "كوفيد 25" النجم يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم  وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أحداث مسلسل "كوفيد 25"

ويؤدي يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد 25" بدور "يوتيوبر"، حيث يشارك في العديد من المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

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