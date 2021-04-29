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هل يجوز قيام اللل طوال العام؟.. مفتى الجمهورية يجيب

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول –صل الله عليه وسلم- كان يقيم الليل يوميا طوال العام، حيث كان يصلي الرسول قيام الليل وهو ما يسمى التهجد في الثلث الأخير من الليل.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الرسول مأمور بالتهجد على سبيل الوجود، والأمة مأمورة على سبيل الاستحباب أن تقيم الليل طوال العام.

وعن حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول خلال صلاة التراويح، اوضح أن العلماء وضعوا قاعدة أنه يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفروض، ومن ثم فلا حرج في ذلك خلال صلوات النوافل.

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