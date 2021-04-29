اسم الشهرة 16.. حكاية «الونش» صخرة الزمالك التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي " خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

نتناول في الحلقة السادسة عشر من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية لقب "الونش" الذي يشتهر به مدافع الزمالك ومنتخب مصر الحالي محمود حمدي ، والمولود في 1 يونيو لعام 1995 في قرية "كفر أيوب" التابعة لمركز "بلبيس" بمحافظة الشرقية، وهو واحد من المدافعين المميزين في الكرة المصرية حاليًا، يمتلك إمكانيات فنية وقدرات دفاعية عالية، ويمتاز بالأداء الرجولي داخل الملعب، حقق عدة نجاحات خلال مشواره الكروي مع الفريق الأبيض.





وكشف مدافع الزمالك في تصريحات تليفزيونية سابقة عن السر وراء لقب "الونش" الذي اشتهر به في ملاعب الساحرة المستديرة، حيث قال أن هذا اللقب أطلقه عليه زميله السابق في فريق طلائع الجيش صلاح أمين مهاجم وادي دجلة الحالي، وذلك بسبب أدائه الرجولي داخل الملعب والالتحامات القوية مع لاعبي المنافسين، بالإضافة لقدرته على الاحتفاظ بالكرة فترة طويلة، وارتبط به هذا الاسم وظل ملازمًا له بعد انتقاله للنادي الزمالك وعرفه الجمهور ليصبح سببًا في شهرته السريعة بالملاعب.





محمود الونش صاحب الـ25 عامًا بدايته الكروية كانت في مركز شباب الشرقية وأثبت موهبة كروية رائعة وتألق بشكل لافت للأنظار لينتقل منه إلى نادي طلائع الجيش موسم 2014 – 2015 وشارك في 69 مباراة خلال مشواره مع الفريق العسكري وسجل هدف وحيد وحصل على 12 بطاقة صفراء وساهم في تحقيق الانتصارات مع الفريق وبزغ نجمه بشكل كبير في بطولة الدوري الممتاز ليتحرك مسئولي الزمالك للتعاقد معه.





انتقل محمود الونش إلى النادي الزمالك في موسم 2016 – 2017، وشارك مع الفريق الأبيض في 105 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى وحصل على 14 بطاقة صفراء، كما خاض 10 مباريات بكأس مصر، ولعب 3 مباريات بكأس السوبر الإفريقي، وخاض 34 مباراة مع الفريق في بطولات إفريقيا وسجل هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء.





توج محمود حمدي "الونش" بـ 8 بطولات خلال مشواره مع الزمالك، حيث فاز مع الفريق الأبيض بكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، كما حصل مع أبناء ميت عقبة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي.





و شارك "الونش" في 6 مباريات مع منتخب مصر وسجل هدف وحيد، ومباراته الأولى كانت ضد منتخب الكويت في 25 مايو لعام 2018 وانتهت بالتعادل 1-1، كما تواجد في قائمة الفراعنة ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وكذلك بطولة أمم إفريقيا 2019 ولكنه لم يشارك في أي مباراة وبقى على مقاعد البدلاء في البطولتين.



