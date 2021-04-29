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توريد 211 ألفا و527 طنا من القمح لشون وصوامع الشرقية

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
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شهدت شون وصوامع الشرقية إقبالا كبيرا من المزارعين لتوريد محصولهم من الذهب الأصفر، حيث تم توريد 211 ألفا و527 طنا من القمح مقابل 147 ألفا و817 طنا في العام الماضي.

وصرح المحافظ الدكتور ممدوح غراب بأنه تم إعداد 46 صومعة وشونة أسفلتية لاستقبال الاقماح من المزارعين وصرف قيمتها طبقا لدرجة النقاوة، وتشكيل لجنة بكل شونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين، مشيرا إلى أنه تم استبعاد الشون الترابية والرملية للحفاظ على جودة الأقماح.

وأضاف أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ علي المركز الأول الذي تحظى به المحافظة في الإنتاجية والتوريد سنويا، وسوف تظل أبواب الصوامع والشون مفتوحة حتى 15 يوليو القادم.

ومن ناحية أخرى، أوضح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أنه تم حصاد 132 ألفا و453 فدانا بمحصول القمح هذا العام، من إجمالي المساحة المنزرعة وقدرها 408 آلاف و898 فدانا مقابل 157 ألفا و870 فدانا من العام الماضي.

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