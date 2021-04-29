رامز جلال عن سمية الخشاب "بطروخ الفن"





وصف الفنان رامز جلال، من الفنانة سميه الخشاب أثناء تقديمته لها خلال الحلقه قائلا:"بطروخ الفن، بقلويظ الغناء.





وأضاف قائلا: "اسكندريه بلد ولاده، وحش اسكندراني صعب تلاقي زيه تاني.





يذكر أن الفنانة سميه الخشاب تشارك في السباق الحالي بمسلسل " موسي" بطوله محمد رمضان،سميه الخشاب، رياض الخولي، منذر رياحنه، عبير صبري، عارفه عبد الرسول، هبه مجدي، تارا عماد، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامه.

وقعت الفنانه سمية الخشاب ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في الحلقه السابع عشر من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض في تمام الساعة 6:24 بتوقيت مصر.