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رامز جلال عن سمية الخشاب "بطروخ الفن"

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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وقعت الفنانه سمية الخشاب ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في الحلقه السابع عشر من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض في تمام الساعة 6:24 بتوقيت مصر.


وصف الفنان رامز جلال، من الفنانة سميه الخشاب أثناء تقديمته لها خلال الحلقه قائلا:"بطروخ الفن، بقلويظ الغناء. 


وأضاف قائلا: "اسكندريه بلد ولاده، وحش اسكندراني صعب تلاقي زيه تاني.


يذكر أن الفنانة سميه الخشاب تشارك في السباق الحالي بمسلسل " موسي" بطوله محمد رمضان،سميه الخشاب، رياض الخولي، منذر رياحنه، عبير صبري، عارفه عبد الرسول، هبه مجدي، تارا عماد، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامه.

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