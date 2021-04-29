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الآن الحلقة السابعة عشر من مسلسل "موسى"

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تعرض الآن الحلقة السابعة عشر من مسلسل "موسى"، عبر قناة الـ Dmc ، ينتظر عشاق محمد رمضان، ما سيحدث في هذه الحلقة، فيعرض يعرض المسلسل عبر قنوات MBC مصر وart حكايات وdmc.


مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر dmc:

العرض: 6:30 مساءا

الإعادة: 11:30 مساءا - 11:00 صباحا


تردد قنوات عرض مسلسل "موسى":


تردد قناة mbc مصر عبر قمر النايل سات 11823 ، 11938 ، 12015 - معدل الاستقطاب رأسي -معدل الترميز 27500.


تردد قناة mbc مصر 2 عبر قمر النايل سات 11470 ، 11471- معدل الاستقطاب رأسي -معدل الترميز 27500.


تردد قناة mbc مصر 2 عبر قمر عرب سات 11270 - معدل الاستقطاب رأسي -معدل الترميز 27500.


تردد قناة dmc عبر قمر النايل سات 11449 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500.


تردد قناةart ‎ حكايات عبر قمر النايل سات 12034 - معدل الاستقطاب -معدل الترميز 27500.


أبطال عمل "موسى"

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى

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