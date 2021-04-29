Advertisements

رامز جلال ساخرًا من سمية الخشاب: "سيده الفجل العربي"

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
Advertisements

وقعت الفنانه سمية الخشاب ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في الحلقه السابع عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


سخر الفنان رامز جلال، من الفنانة سميه الخشاب خلال أحداث الحلقه بسبب اللوك الذي ظهرت به حيث ظهرت ببنطلون أسود وبلوزه لون بينك قائلا:" سيده الفجل العربي.

وأضاف قائلا: "رايحه سبوع في الدقهليه، ايه الطقم المعفن ده".


يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك مُهدد بالإيقاف من الفيفا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

هل دخلت سلالة كورونا الهندية مصر؟.. اللجنة العليا للفيروسات تجيب (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ أقل من ساعتين

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يومين

"سأرتدي قميص ريال مدريد".. مبابي يبلغ باريس بفريقه القادم

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يتوقف ليتحدث مع مواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - انفراد.. أزمة كبرى بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

05:22 م

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:45 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى